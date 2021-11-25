Женева, Швейцария, 25 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 602 284 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8155 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 25 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 258 830 438 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 174 646 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 662 163 выявленных инфицированных и 7682 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.