Москва, 25 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Черноморский флот осуществляет слежение за ракетным эсминцем ВМС США USS Arleigh Burke, который зашел в акваторию Чёрного моря, сообщает 25 ноября Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Petty Officer 3rd Class Paul Kelly USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Арли Берк» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года», — указано в сообщении.

Напомним, эсминцы этого типа несут на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты резко усилили военно-морское присутствие в Чёрном море и участили проведение манёвров.