Рим, 25 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В четверг, 25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон начал свой официальный визит в Италию.

Conmongt Италия и Франция

Днем позже Макрон и президент Италии Серджо Маттарелла подпишут трактат «об усиленном двустороннем взаимодействии».

Также президент Франции встретится с премьер-министром Италии Марио Драги, после разговора один на один запланированы переговоры с участием министров обеих стран.