Уокешо , , 21:12 — REGNUM На фотографии, опубликованной на сайте CNN, у Даррелла Э. Брукса — афроамериканца, обвиняемого в наезде на рождественский парад в городе Уокешо (штат Висконсин, США), светлая кожа.

Даррел Брукс Waukesha Sheriff's Department

В интернете в комментариях к этой фотографии читатели предполагают, что американский телеканал пытается соблюдать политкорректность, «отбеливая» кожу. Прилагаются фотографии, на которых мужчина — чернокожий.

Даррел Брукс Milwaukee County Sheriff's Office

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в Уокешо произошёл 21 ноября: в толпу участников рождественского парада врезался внедорожник. Шесть человек погибли и 62 получили ранения.

Самой молодой погибшей было всего восемь лет. По данным Детской больницы Висконсина, более десятка человек остаются госпитализированными в соседней детской больнице, и трое из них были выписаны 23 ноября.

Брукс позже был задержан полицией и официально обвинён в пяти пунктах умышленного убийства первой степени. Добавим, что в начале ноября он был освобожден под залог после того, как сбил женщину.

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