Вашингтон, 25 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Исполнитель Абель Тесфайе (известен как The Weeknd) представил клип на песню Die For You («Умру за тебя»). Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 25 ноября.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

Герой клипа — подросток с телепатическими способностями, сбежавший из лаборатории, в которой учёные ставили над ним эксперименты. Ролик вдохновлён сериалом «Очень странные дела» о детях эпохи 80-х.

ИА REGNUM напоминает, что трек Die For You вышел в составе альбома Starboy. Премьера пластинки состоялась ещё в 2016 году.