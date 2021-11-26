26 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:32 — REGNUM Не сказать, чтобы российский сегмент Telegram со злорадством воспринял новости о том, что крупнейших мировых IT-гигантов обязали открывать представительства в России. Однако решение это они сочли оправданным, своевременным и в основной своей массе поддержали попытки ввести иностранные корпорации в сфере цифровых и информационных технологий в правовое поле РФ.

Эмблема Apple LuisQuiroz1618

Казалось бы, профессиональная солидарность внутри цифровой среды должна была побудить российские телеграм-каналы встать на поддержку крупных международных IT-компаний, но нет — в этом вопросе они встали на сторону властей, а не «коллег». Оно и понятно, нарушение IT-гигантами государственных законов и общественных норм, причем не только в России, но и во всём мире, уже никого, по всей видимости, не может оставить равнодушным. Поэтому в их лице даже информационное сообщество видит не «старших братьев», а скорее финансовых монстров, давно предавших принципы открытости и гласности в интернете.

«Роскомнадзор озвучил зарубежные компании, которые должны открыть офисы в России. Среди них — Google, Apple, TikTok, Telegram, Twitch, Spotify, Facebook, Zoom, Viber, Pinterest, Likeme, Twitter, Discord. А то некому платить многомиллионные штрафы за неудаление информации — за год назначено штрафов на 180 млн рублей», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

TikTok Chantelle van Heerden

Куда более эмоционально об этом написал телеграм-канал Swiss Vatnik. По его мнению, сообщение о работе российских властей в части регулирования деятельности иностранных IT-гигантов внутри страны является одной из лучших новостей за последнее время.

«Пожалуй, это самая лучшая новость не только на сегодня! Ее ждали многие мои друзья и коллеги, чьи аккаунты были заблокированы или удалены по самодурству суппорта или организованному потоку жалоб со стороны украинских небратьев. Роскомнадзор опубликовал на официальном сайте список тринадцати иностранных IT-гигантов, которые должны к 1 января 2022 года открыть свои филиалы в России и действовать с учётом российского законодательства», — написал автор публикации.

Перечислив компании, о которых идет речь, он выразил поддержку таким мерам, отметив, что благодаря этому IT-гиганты, зарабатывающие хорошую прибыль на русскоязычном сегменте интернета, начнут учитывать российское законодательство.

«Сегодня ваш аккаунт могут закрыть, удалить, приостановить, не удостаивая вас ответом, за что! Прецедент с Австралией, когда IT-гигантов заставили учитывать интересы пользователей, сработал и в случае с Россией», — отметил Swiss Vatnik.

Twitter Esther Vargas

Аналогичную точку зрения высказал и телеграм-канал «Бойлерная». Он также обратил внимание на высокую доходность иностранных IT-компаний в российском сегменте интернета. Поэтому их отказ исполнять законы там, где они зарабатывают, давно уже нужно было пресекать.

«Большинство перечисленных IT-гигантов хорошо зарабатывают на российском рынке. Ситуация, при которой они годами игнорируют требования российского законодательства, не могла продолжаться вечно. С 1 января всем им придется привести свою деятельность в соответствие с правилами», — написал ТГ-канал.

По его словам, открытие офисов в России означает, что компаниям придется следить, чтобы на принадлежащих им ресурсах не публиковалось запрещенного контента, например детской порнографии, не велась торговля наркотиками, не пропагандировались бы откровенно экстремистские идеи.

«Казалось бы, очевидные вещи, знакомые этим же самым компаниям по работе что в Евросоюзе, что в какой-нибудь Австралии. Но первое время, конечно, наемники коллективного Цукербрина будут кричать об уникальном, чисто российском вмешательстве в дела компаний. Верить им не стоит», — отметил автор публикации.

Facebook Yuri Samoilov

В свою очередь телеграм-канал «Незыгарь» высказал мнение, что российские власти начали политику «приземления» иностранных IT-гигантов. Под ней автор поста подразумевает принуждение международных корпораций к необходимости соблюдения законодательства стран, в которых они работают.

«В соответствии с принятым 1 июля законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» теперь все иностранные интернет-компании должны будут открыть на территории нашей страны свои официальные представительства», — написал «Незыгарь».

Также, в соответствии с законодательством, компании должны будут разместить на своих сайтах электронную форму обратной связи, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и самостоятельно ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство, напомнил автор публикации. Для этого IT-гиганты должны будут организовать мониторинг противоправного контента.

«Для россиян введение подобного закона означает, прежде всего, установление равных условий в ведении бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, а также возможность разбора конфликтных ситуаций на территории России и в рамках российского законодательства», — пояснил телеграм-канал.