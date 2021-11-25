Минск, 25 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Международный валютный фонд направляет группу своих экспертов на оценку экономики Белоруссии. Миссия будет работать в онлайн-режиме с 29 ноября по 17 декабря согласно устава организации, в которой постсоветская республика состоит с 1992 года.

МВФ

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Миссию МВФ возглавит Шейх Гуйе. Эксперты фонда проведут консультации с представителями белорусских министерств и ведомств в режиме удалённого доступа.

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Напомним, последней программой сотрудничества официального Минска с МВФ при финансовой поддержке фонда стала программа stand by, реализованная в 2010 году с привлечением кредита фонда в размере $3,46 млрд. После этого правительство Белоруссии снова обратилось в фонд за антикризисной поддержкой, однако МВФ отказал, сославшись на невыполнение официальным Минском условий предыдущей программы, а также на отказ Александра Лукашенко от условий финансирования новой программы сотрудничества.

В августе 2021 года МВФ выделил Белоруссии $925 млн в рамках глобальной программы помощи экономикам в борьбе с пандемией, которую Лукашенко называл «коронапсихозом». Средства МВФ были зачислены в ЗВР Нацбанка Белоруссии, стабилизировав курс местной валюты и обеспечив расчёты по старым долгам.