Ватикан, 25 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Католическая церковь недвусмысленно поддерживает вакцинацию от коронавируса, заявил в четверг, 25 ноября, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

TharonXX Пьетро Паролин

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«Папа Франциск уже говорил, что прививка — это акт любви к ближнему. Могу добавить, что это также и акт ответственности», — сказал Паролин.

Глава конференции епископов Италии Гултьеро Бассетти в четверг также поддержал прививочную кампанию. «Нужно помнить о том, что существую не только я, но и брат мой рядом со мной», — отметил он.

По данным на25ноября, в Италии умерли133 486человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на71(днем ранее — на85). Число подтвержденных носителей выросло на13 764(днем ранее — на12 448). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 968 341— более8% населения страны. В настоящее время заражены166 598человек (на7281больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 530 428человек — 75,60% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).