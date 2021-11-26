26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили требование Еврокомиссии к России, чтобы та отменила закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Светлана Рыбина, , 07:32 — REGNUM Заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, согласно которому закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик на российский рынок обостряет конфликт на востоке Украины, поэтому данное решение необходимо отменить, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 ноября в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Старые овчарки в ЕС берега потеряли и с мозгами перестали дружить! Круто поменяли ценности, и крышу сносит! Что им невинные люди и дети, пострадавшие в Донбассе? У них в приоритете пол поменять да цвет голубизны! А Россия — свободная, сильная и ядерная держава! Без вас сама знает, с кем дружить и кого защищать! Указывать ей — себе вредить! Не нервируйте медведя!» — обращается Людмила К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия осуществляет исключительно гуманитарную помощь жителям Донбасса, поэтому претензии Европы тут вообще не к месту.

«Европа помогает беженцам, а Россия помогает Донбассу. И заметьте, что Россия не требует прекратить Европе принимать беженцев и помогать им», — отмечает Tatyana E.

Петер Стано Eeas.europa.eu

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия уже долгие годы находится под европейскими санкциями и прекрасно себя чувствует, поэтому у Брюсселя банально не осталось рычагов давления на Москву, а значит, его требования будут проигнорированы.

«С учетом «санкций» за красивые глаза Российская Федерация имеет фору по подобным решениям на много лет вперёд. Так что пусть европейцы сидят молча и обтекают», — пишет Евгений И.

Часть людей считает, что Евросоюз в данном случае выступает на стороне Украины, и ему абсолютно наплевать на то, чего хотят жители ДНР и ЛНР.

«Как же хочется послать этот Евросоюз! У них нет способности к пониманию того, что за этой поддержкой со стороны России стоят жизни жителей этого региона. Не мешали бы они нам советами, а лучше бы помогали, но нет ведь, только палки в колёса вставлять пытаются», — указывает Жанна Л.

Ряд пользователей указывает на то, что требование прекратить гуманитарную поддержку очередной раз доказывает, что в Европе не осталось никаких настоящих европейских ценностей, их интересует лишь личная выгода и желание угодить своему заокеанскому хозяину.

«То есть Европейский союз обеспокоен наличием указа о гуманитарной поддержке ЛДНР? А на что живут люди в Донбассе и чем зарабатывают? ЕС, видимо, на это вообще плевать. Пусть дальше рассказывают о гуманизме и европейских ценностях», — пишет Андрей К.

Украинский военный. Донбасс Ngu.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что России не должно быть никакого дела до того, что там по поводу наших взаимоотношений с жителями ДНР и ЛНР думают в Европе.

«Россия поддерживает этим указом экономику республик, даёт гражданам работу, а значит, заработок на жизнь. Европа же, в свою очередь, оружие поставляет! Лицемеры с двойными стандартами! Пусть свои сожаления и призывы в причинное место себе засунут!» — написала Наталья В.

Напомним, 24 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сделал заявление, согласно которому закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик на российский рынок обостряет конфликт на востоке Украины, поэтому данное решение необходимо отменить.