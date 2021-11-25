Тбилиси, , 20:42 — REGNUM На завершившимся в Брюсселе стратегическом диалоге по вопросам безопасности между Грузией и Европейским союзом рассматривались, в первую очередь, «вызовы» со стороны России, сообщает 25 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

На четвертой уже по счёту встрече заместители министров обороны и иностранных дел Грузии обсудили с европейскими партнерами ситуацию в регионе и «агрессивную политику» со стороны России. Разговор касался того, какие новые инструменты и механизмы можно внедрить для «уменьшения угроз», исходящих от России.

Постоянный представитель Грузии при ЕС Вахтанг Махароблишвили заявил, что Грузия сохраняет важное место в повестке дня Европейского союза.