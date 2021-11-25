Москва, 25 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Исполнители Мари Краймбрери и Дима Билан представили клип на совместную песню «Ты не моя пара». Видео доступно на YouTube-канале Билана с 25 ноября.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

В клипе музыканты изобразили возлюбленных, которые состоят в сложных отношениях. По сюжету видео, Краймбрери и Билан ссорились — в одном из кадров певица разбила бутылку о голову своего коллеги.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 178 тыс. человек. Благодаря этому ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.