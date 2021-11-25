Нью-Йорк, США, 25 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть новый тизер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик был опубликован 25 ноября на twitter-странице NetflixGeeked.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

В этом видео показана сцена из продолжения шоу, в которой Геральт (Генри Кавилл) сражается с чудовищем, похожим на гигантскую многоножку с бараньими рогами на голове. Зрители могут видеть, как ведьмак применяет защитный знак. В какой-то момент Геральт уступает натиску «многоножки».

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1463900337421574144

Напомним, все эпизоды второго сезона «Ведьмака» онлайн-кинотеатр Netflix выложит на своём сайте 17 декабря 2021 года. Ранее Генри Кавилл заявил, что готов сняться в семи сезонах «Ведьмака».