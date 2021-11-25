Бухарест, 25 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Сформированное 25 ноября правительство Румынии намерено осуществлять поддержку планов Кишинева по скорейшей интеграции Молдавии в структуры Европейского союза. Об этом говорится в программном документе нового правительства, которое возглавил Николае Чукэ, передает «Румынское телевидение».

Mapn.ro Николае Чукэ

Предполагается, что в ближайшее время Бухарест и Кишинев осуществят ряд совместных проектов в области политики, экономики и культуры. «Румыния заинтересована в реализации подобных планов», — резюмировал Чукэ.

При этом на вопрос, на какие именно средства будет осуществляться поддержка евроинтеграции Молдавии, румынский премьер-министр не ответил.

Напомним, 25 ноября парламент Румынии большинством голосов одобрил состав кабинета министров страны во главе с Чукэ. За новое правительство проголосовало 318 депутатов, 126 человек были против, при том что всего на заседании присутствовали 444 народных избранника.