Улан-Батор, , 20:29 — REGNUM За 10 месяцев 2021 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос на 144,5%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет. По данным комитета, 86,3% экспорта Монголии приходится на долю КНР. Таким образом южный сосед Монголии остается главным экспортно-импортным партнером для страны.

Флаг Монголии

«Это конечно не хорошо, но другого выбора нет», — считает директор Монгольской угольной ассоциации Жаргалсайханы Золжаргал.

«У нас нет другого выбора. Около 90% экспортного дохода страны составляет доход от экспорта горнорудного сырья. И в основном наша страна свое горнорудное сырье в Китай. То есть мы поставляем свои продукты только на один рынок. Зависимость от одного рынка — это не хорошо для любой страны. Но у нас нет другого выхода», — считает эксперт Жаргалсайханы Золжаргал.

Причиной того, что Китай стал главным торговым партнером Монголии, заключается в низкой цене китайских продуктов, считает эксперт.

«Китай является главным мировым производителем. Потребители могут покупать китайские товары по доступной цене. Но сейчас наша страна зависит от импорта товаров повседневного спроса, овощей и фруктов из КНР. Это очень плохо», — отметил эксперт.

Альтернативой нынешнему положению может стать расширение торговли с Россией, но оба стороны не слишком активно сотрудничает в этой области, считает Золжаргал.

«В таких городах России, как Улан-Удэ, Иркутск есть дешевые, качественные овощи и фрукты, поставляемые из Средней Азии. Но импортировать эти продукты из России сложно. Мне кажется, что торговые организации обеих стран работают недостаточно активно. Товарооборот с Россией находится на низком уровне, хотя есть возможности его увеличения. Если монгольские компании хотят экспортировать свои продукты в Россию, им придется платить высокие налоги в 20 — 30%», — отметил директор Монгольской угольной ассоциации.

По мнению эксперта, росту торговли с Россией мешают высокие налоги, поэтому для Монголии на данный момент нет другого выхода, кроме развития торговли с Китаем.