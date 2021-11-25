Казань, , 20:28 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии считают, что поправки республиканского парламента к законопроекту Клишаса-Крашенинникова об организации публичной власти в субъектах РФ, принятые на сессии 25 ноября единогласно, должны быть рассмотрены отдельно от поправок других регионов. Защищать поправки в нижней палате российского парламента будет избранный от региона депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, сообщает пресс-служба Государственного совета республики.

Казань. Вид на Кремль Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

«Сейчас все искусство наших депутатов и Ильдара Гильмутдинова должно быть направлено на защиту поправок, которые стоят на твердом фундаменте федерализма и Конституции России», — отметил председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Напомним, поправки к федеральному законопроекту о региональной власти, включающие предложение сохранить должность президента Татарии, одобрены Госсоветом республики единогласно — 81 депутат проголосовал «за». Всего подготовлено регионом 18 поправок. При этом отмечалось, что «сохранение должности президента выгодно самой России» в условиях санкций, которые стали инструментом международной политики, а «Татарстан имеет большие связи с внешним миром, взаимодействуя со 166 государствами (в разных формах)».

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