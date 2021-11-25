Алма-Ата, Казахстан, , 20:27 — REGNUM 25 ноября казахстанский футбольный клуб «Кайрат» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА потерпел поражение от швейцарского «Базеля» со счетом 2:3. Игра проходила на стадионе «Орталык».

Вагнер Лав Мельников Александр

Первый мяч на экваторе первой половины забил 37-летний бразильский нападающий Вагнер Лав после передачи Жоау Пауло — 1:0. В конце тайма Артур Кабрал восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти — 1:1. На 56-й минуте Камо Оганесян вновь вывел хозяев вперед — 2:1. Через тринадцать минут Эдон Жегрова вернул гостей в игру — 2:2. Голевой передачей отличился Дэн Ндой. На 73-й минуте экс-полузащитник сборной Швейцарии Пайтим Касами забил победный мяч в ворота «Кайрата» — 2:3.

Желтые карточки: Гуральски — 44, Пельмар — 54, Штокер — 61, Ксами — 66, Абикен — 77, Кабрал — 77, Вороговский — 89.

Единственную красную карточку в компенсированное время получил Ян Вороговский. На матче работала грузинская бригада арбитров во главе с Гогой Кикачеишвили.

Статистика матча («Кайрат"/ «Базель»)

Удары 15/11

Удары в створ 5/4

Владение 37%/63%

Угловые 4/6

Нарушения 13/13

Составы команд:

«Кайрат»: Покатилов, Алип, Баньяк, Поляков, Гуральски, Вороговский, Алвес (Абикен, 55'), Миканович (Оганесян, 55'), Мартинес (Шушеначев, 55'), Лав (Сейдахмет, 80'), Пауло (Алыкулов, 70').

«Базель»: Линднер, Ланг (Лопес, 64'), Фрай, Пельмар, Тавареш, Касами, Штокер (Паласиос, 64'), Миллар (Жегрова, 64'), Бюргер (Джака, 88'), Ндой (Малес, 88'), Кабрал.

«Базель», одержав третью победу в группе H и набрав одиннадцать очков, поднялся на первую позицию. «Кайрат» с одним очком остался на последней сточке.