Ханты-Мансийск, , 20:27 — REGNUM Депутаты думы ХМАО приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление регионального парламента.

Флаг Югры

Отмечается, что при формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа акцент сместился с «антиковидной» повестки к среднесрочным задачам достижения национальных целей развития. Предусматривается умеренная динамика снижения цен на нефть с $62,2 за баррель. в 2022 году — до 58,4, в 2023 году — $ 55,7 баррель, и снижением объемов добычи нефти. А также среднегодовой курс доллара США к рублю предполагает рост с 72,1 рублей за доллар. в 2022 году — до 72,7 рубля за доллар в 2023 году и до 73,6 рублей за доллар в 2024 году.

Доходы бюджета Югры на 2022 год составят 251,9 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, дефицит — 33,5 млрд рублей. Структура доходной части бюджета ХМАО не претерпела особых изменений — налоговые поступления составляют свыше 88% бюджета.

Основная доля бюджета Югры на 2022 год (71,2%) приходится на программы социально-культурной сферы.