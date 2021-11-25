Москва, 25 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Блогер и певец Егор Шип представил клип на песню «Твой любимый трек». Ролик доступен на его YouTube-канале с 25 ноября.

Скриншот с YouTube Егор Шип

Как отмечают зрители, в съёмках клипа приняли участие актёры, внешне похожие на рэпера Егора Крида и блогера Валю Карнавал. За несколько часов видео посмотрели более 221 тыс. человек, благодаря чему оно попало в русскоязычные тренды YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Шип стал участником Black Star. В составе лейбла он уже выпустил трек «Глаза фонари» и клип на него.