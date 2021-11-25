25 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили стрельбу на границе между Польшей и Белоруссией из-за мигрантов.

Светлана Рыбина, , 21:10 — REGNUM Информация о том, что польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 ноября в социальной сети Facebook.

Столкновения на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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«Поддерживаю поляков. Есть государственные границы, и каждое государство вправе их охранять от нежелательных визитёров всеми необходимыми в этом случае средствами», — написала Елена К.

Многие пользователи пришли к выводу, что польские власти делают всё правильно, защищая свои границы от натиска беженцев. По их мнению, так должна поступать любая другая страна, отстаивающая свою независимость.

«Мигранты — нарушители границы, и статуса беженцев у них нет. Что польские пограничники должны делать? Приютить и чаем напоить? Смешно. Они всё правильно делают», — считает Liudmila G.

Польские силовики разгоняют беженцев при помощи водомётов Gpk.gov.by

Некоторые комментаторы отмечают, что произойди подобное в России, наши пограничники тоже бы взялись за оружие, не позволяя не пойми кому пробираться на территорию страны.

«Интересно, если бы российскую границу штурмовали бы какие-то неизвестные, что бы было? Да то же самое и случилось бы, только вою со всех сторон было бы куда больше», — поделился своим мнением Виктор Д.

Часть людей считает, что Российская Федерация отнеслась бы к беженцам куда более гуманно, не превращая тягости этих людей в политический инструмент.

«Если бы такая толпа мигрантов собралась бы на границе с Россией, то наши пограничники пустили их на территорию Российской Федерации, отогрели бы, накормили и отправили на Родину. В случае же с Польшей имеет место принципиальная и показательная борьба с Белоруссией, где разменной монетой оказались беженцы», — написал Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что именно Европа стала причиной появления огромных толп беженцев, ищущих себе новый дом.

«Когда просвещённая Европа устраивала бедлам в очередной ближневосточной стране, то сторонники неприкосновенности границ молчали, а когда граждане этих стран пришли на порог этой Европы, то их начали ещё и отстреливать под восхищённые визги. Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная», — пишет Степан Х.

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Отдельные комментаторы отмечают, что европейские страны уже попытались решить миграционный конфликт финансовыми вливаниями, предлагая беженцам покинуть белорусско-польскую границу и вернуться к себе домой.

«Еврокомиссия направила €3,5 млн на поддержку добровольного возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ряда европейских государств. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК. До этого было выделено ещё €700 тысяч на гуманитарную помощь. Что им ещё надо?» — удивляется Ирина Б.

Нашлись и те, кто указывают на то, что Европа в очередной раз продемонстрировала приверженность двойным стандартам.

«Европейский колхоз разваливается из-за двойных стандартов. Это очень похоже на то, как в Америке составляли договоры с индейским народом, где бледнолицые постоянно не выполняли свою часть обещанного. Вот лицо демократии! Обман и фальшь. Всё циклично, всё повторяется», — указывает Валерий Б.

Напомним, 24 ноября сайте белорусского Госпогранкомитета появилась информация о том, что польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну.