Светлана Рыбина, 25 ноября 2021, 21:10 — REGNUM Информация о том, что польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 ноября в социальной сети Facebook.

Столкновения на белорусско-польской границе
Столкновения на белорусско-польской границе
Gpk.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Поддерживаю поляков. Есть государственные границы, и каждое государство вправе их охранять от нежелательных визитёров всеми необходимыми в этом случае средствами», — написала Елена К.

Многие пользователи пришли к выводу, что польские власти делают всё правильно, защищая свои границы от натиска беженцев. По их мнению, так должна поступать любая другая страна, отстаивающая свою независимость.

«Мигранты — нарушители границы, и статуса беженцев у них нет. Что польские пограничники должны делать? Приютить и чаем напоить? Смешно. Они всё правильно делают», — считает Liudmila G.

Польские силовики разгоняют беженцев при помощи водомётов
Польские силовики разгоняют беженцев при помощи водомётов
Gpk.gov.by

Некоторые комментаторы отмечают, что произойди подобное в России, наши пограничники тоже бы взялись за оружие, не позволяя не пойми кому пробираться на территорию страны.

«Интересно, если бы российскую границу штурмовали бы какие-то неизвестные, что бы было? Да то же самое и случилось бы, только вою со всех сторон было бы куда больше», — поделился своим мнением Виктор Д.

Часть людей считает, что Российская Федерация отнеслась бы к беженцам куда более гуманно, не превращая тягости этих людей в политический инструмент.

«Если бы такая толпа мигрантов собралась бы на границе с Россией, то наши пограничники пустили их на территорию Российской Федерации, отогрели бы, накормили и отправили на Родину. В случае же с Польшей имеет место принципиальная и показательная борьба с Белоруссией, где разменной монетой оказались беженцы», — написал Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что именно Европа стала причиной появления огромных толп беженцев, ищущих себе новый дом.

«Когда просвещённая Европа устраивала бедлам в очередной ближневосточной стране, то сторонники неприкосновенности границ молчали, а когда граждане этих стран пришли на порог этой Европы, то их начали ещё и отстреливать под восхищённые визги. Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная», — пишет Степан Х.

Польские силовики применяют против беженцев слезоточивый газ
Польские силовики применяют против беженцев слезоточивый газ
Gpk.gov.by

Отдельные комментаторы отмечают, что европейские страны уже попытались решить миграционный конфликт финансовыми вливаниями, предлагая беженцам покинуть белорусско-польскую границу и вернуться к себе домой.

«Еврокомиссия направила €3,5 млн на поддержку добровольного возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ряда европейских государств. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК. До этого было выделено ещё €700 тысяч на гуманитарную помощь. Что им ещё надо?» — удивляется Ирина Б.

Нашлись и те, кто указывают на то, что Европа в очередной раз продемонстрировала приверженность двойным стандартам.

«Европейский колхоз разваливается из-за двойных стандартов. Это очень похоже на то, как в Америке составляли договоры с индейским народом, где бледнолицые постоянно не выполняли свою часть обещанного. Вот лицо демократии! Обман и фальшь. Всё циклично, всё повторяется», — указывает Валерий Б.

Напомним, 24 ноября сайте белорусского Госпогранкомитета появилась информация о том, что польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну.