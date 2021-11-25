25 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции.

Оксана Переможенко, , 21:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. На мероприятие пригласили журналистов из тридцати ведущих украинских и международных СМИ, сообщили 25 ноября в пресс-службе офиса украинского лидера.

Владимир Зеленский

«Двадцать шестого ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — сообщает источник.

По данным пресс-службы Владимира Зеленского, пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00 (13:00 мск) и будет длиться три часа. По данным украинских СМИ, пресс-марафон пройдет в пиццерии «Автостанция» в Киеве.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, VESTI, «Наглый», «Новое Издание», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие отметили, что в пресс-марафоне, скорее всего, будут принимать участие журналисты, которые не будут задавать Зеленскому неудобных вопросов.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

«Вопросы журналистам уже раздали???» — отреагировал Григорий Ч.

«Ничего уже не спасет. Мертвому припарка», — добавил @tolik64.

«Главное туда собрать «правильных» журналистов, чтобы не задавали «глупых» вопросов», — пишет «Дон Кихот».

«Ох, боюсь этих вопросов по типу «Пане (господин — О. П.) президент, как вы можете спать, зная, что вы такой классный и подняли страну?» — написал Ярослав Н.

«Как будто дадут кому-то задать вопросы, кроме «как вам там удаётся успешно управлять страной?» — отметил Димон.

«Будет жёсткий фильтр допущенных СМИ и журналистов. Ничего нового», — считает Вячеслав.

«Угу. Значит, уже есть журналисты аккредитованные и ответы на их вопросы», — добавил Дима.

«Хрупкую психику комического диктатора в этот раз будут оберегать более тщательно, поэтому особых сюрпризов не будет. Ну разве что сам будет тупить, как обычно, даже от обычных вопросов», — написал Вячеслав.

«Опять будет блеять, как баран, какой-то порожняк», — пишет один из комментирующих.

«Опять пригласят заказных журналистов», — отреагировала Елена Ш.

«Пусть проводит что хочет, народ Украины он больше не проведет!» — добавила Oksana S.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да о чём с ним говорить, он всё время врёт, изворачивается, кривляется», — не выдержала Зинаида Н.

«В рюмочной ему нужно пресс-конференции проводить», — написал Александр.

«Клоун Зеля (Зеленский — О. П.) скоро в придорожном туалете будет давать пресс-конференцию…» — пишет Эдуард Д.

«Даёшь прессуху в чебуречной! И ещё одну в рюмочной!» — иронизирует VK.

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