Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить президента России Владимира Путина «не вторгаться на Украину», сообщает 25 ноября The New York Times.

Белый дом

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На этом фоне издание пишет, что не исключена новая личная встреча двух лидеров.

Согласно мнению эксперта по России из центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлора, США могут ввести новые санкции в отношении российских банков и производителей энергии, или суверенного долга страны.

Белый дом также рассматривает вопрос влияния на лиц, близких к российскому президенту. Возможно введение запрета на использование кредитных карт Visa и Mastercard, а также закрытие доступа к посещению стран Европы и Великобритании для них и их семей.

Отмечается, подобные ограничения возможно нанесут ущерб экономикам США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, конфиденциальное предупреждение сделал России в связи с её возможной причастностью к гаванскому синдрому директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

Уточняется, что Бернс поднимал данный вопрос во время визита в Москву 2 и 3 ноября этого года в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ. Поясняется, что формулировка предупреждения не предполагала никаких обвинений в адрес России.