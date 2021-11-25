Архангельск, 25 ноября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Минлеспром Архангельской области завершил корректировку территориальной схемы обращения с отходами. Согласно документу, один из крупных полигонов ТКО будет создан в 44 км от областного центра.

Yarregion.ru Участок трассы М-8

«Новый документ предлагает в качестве места размещения опорного объекта по обращению с ТКО в Архангельской агломерации 44-й километр трассы М-8», — сообщили в министерстве.

Свалки Архангельска и Новодвинска, откуда будут стекаться мусор на новый полигон, будут ликвидированы к 2025 году.

Всего терсхема предполагает создание трех опорных объектов по сортировке, компостированию и захоронению ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области планируют сортировать мусор с помощью лазера.