Леверкузен, Германия, , 20:17 — REGNUM 25 ноября в Леверкузене (Германия) на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с шотландским «Селтиком». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Джонатан Та, Одилон Коссуну, Джереми Фримпонг, Пьеро Хинкепи, Палуиньо, Роберт Андрих, Флориан Виртц, Эзекьель Паласиос, Амин Адли, Мусса Диаби.

«Селтик»: Джо Харт, Камерон Картер-Викерс, Энтони Ралстон, Стивен Уэлш, Йосип Юранович, Нир Битон, Дэвид Тернбулл, Каллум Макгрегор, Кего Фурухаши, Жоао Филипе, Джеймс Форрест.

На матч назначена греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулососм.

Перед матчем «Байер-04» с десятью очками занимает чистое первое место в группе G. «Селтик», набрав шесть очков, расположился двумя позициями ниже.