«Нет фашизму!» Жители Казани выступили против сегрегации
Казань, 25 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Митинг против принудительной вакцинации, который проходил 25 ноября вечером на Площади 1 мая в Казани, завершился, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Участники митинга вышли с лозунгами «Нет фашизму!», «Долой QR-коды!», пели песню «Священная война».
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Полиция задержала нескольких участников митинга: мероприятие было несанкционированным. Кроме правоохранителей никто из представителей власти не вышел к активистам.