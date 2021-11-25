Санкт-Петербург, 25 ноября 2021, 20:56 — REGNUM Пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что новый сервис «VK Знакомства» без их согласия создаёт анкеты. Об этом 25 ноября пишет издание «Канобу».
Как отмечают пользователи, в карточках сервиса «VK Знакомства» были указаны их интересы, места работы и учёбы, а также отношение к вредным привычкам. При этом иногда были использованы те данные, которые владельцы аккаунтов во «ВКонтакте» скрывали в соцсети.
Добавим, что на данный момент сервис «VK Знакомства» приостановил свою работу. Разработчики восстановят её после проверки.
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