Санкт-Петербург, 25 ноября 2021, 20:56 — REGNUM Пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что новый сервис «VK Знакомства» без их согласия создаёт анкеты. Об этом 25 ноября пишет издание «Канобу».

Эмблема «ВКонтакте»
Эмблема «ВКонтакте»
Ru.m.wikipedia.org

Как отмечают пользователи, в карточках сервиса «VK Знакомства» были указаны их интересы, места работы и учёбы, а также отношение к вредным привычкам. При этом иногда были использованы те данные, которые владельцы аккаунтов во «ВКонтакте» скрывали в соцсети.

Добавим, что на данный момент сервис «VK Знакомства» приостановил свою работу. Разработчики восстановят её после проверки.

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