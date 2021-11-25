Москва, , 20:10 — REGNUM 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче предпоследнего пятого тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с римским «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Максим Ненахов, Мурило Серкейра, Тин Едвай, Мацей Рыбус, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Алексис Бека Бека, Виталий Лисакович, Дмитрий Рыбчинский, Франсуа Камано.

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Патрик Габаррон, Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Лукас Лейва, Тома Башич, Луис Альберто, Маттиа Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле.

Для 17-летнего российского голкипера Даниила Худякова этот матч станет первым еврокубковым в профессиональной карьере футболиста.

Последний матч двух этих команд, проходивший в Риме, завершился уверенной победой итальянской команды со счетом 2:0.