Москва, 25 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Нынешняя администрация Украины навязывает её населению убогий местечковый проект, что губительно сказывается на всех сферах жизни общества. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Сергей Сидоренко «Однако вместо ценностей Русского мира нынешняя «колониальная администрация» современной Украины пытается навязать населению этого края убогий местечковый проект с опорой на столетнюю несамостоятельную историю созданного искусственно так называемого «украинства».

«Естественно, это не может не сказываться губительно, даже гибельно, на всех сферах жизни народа, еще недавно считавшего себя русским», — отметил собеседник агентства.

«И, естественно, без насилия и обмана подобную подмену навязать невозможно» — заключил Сидоренко.