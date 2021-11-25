Москва, 25 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Нынешняя администрация Украины навязывает её населению убогий местечковый проект, что губительно сказывается на всех сферах жизни общества. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
«Однако вместо ценностей Русского мира нынешняя «колониальная администрация» современной Украины пытается навязать населению этого края убогий местечковый проект с опорой на столетнюю несамостоятельную историю созданного искусственно так называемого «украинства».
Сергей Сидоренко

«Естественно, это не может не сказываться губительно, даже гибельно, на всех сферах жизни народа, еще недавно считавшего себя русским», — отметил собеседник агентства.

«И, естественно, без насилия и обмана подобную подмену навязать невозможно» — заключил Сидоренко.