Вашингтон, 25 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Около трёх десятков серверов игры New World закрылось на срочное техобслуживание. Об этом 25 ноября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube New World

Как оказалось, серверам потребовалось техобслуживание из-за ошибки со временем — время в игре неожиданно перескочило на месяц вперёд. Как отмечают игроки в New World, такое происходит в проекте уже не в первый раз.

Добавим, что New World — это амбициозная массовая многопользовательская ролевая игра от компании Amazon. Её релиз состоялся 28 сентября 2021 года.