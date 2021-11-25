Дзержинск, Нижегородская область, 25 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта в Нижегородской области отреагировали на новость о попытке дочерней компании Газпрома АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» получить деньги за газ, потраченный мемориалом «Вечный огонь». Газовики обратились в арбитражный суд с двумя требованиями: взыскать с местных властей 5,7 млн рублей, а также принудительно заключить договор на поставку газа к стеле на Площади Героев в Дзержинске на платной основе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

«Этот судебный процесс, безусловно, получит широкий резонанс у общественности. ОНФ здесь полностью поддерживает руководство Дзержинска, а в лице чиновников — всех горожан … Действия Газпрома идут вразрез не только с единством российского народа и его патриотическими ценностями, это своего рода исторический геноцид. К тому же нельзя забывать, что газ, добываемый из недр на территории нашего государства, является народным достоянием», — отметил активист ОНФ, руководитель областной Общественной приемной Комитета по обороне Госдумы Сергей Васильев.

По мнению представителя ОНФ, «требовать у народа оплаты его собственных полезных ресурсов абсурдно и недостойно крупной, именующей себя социально ориентированной компании. Мы будем добиваться того, чтобы на наш Вечный огонь не было никаких посягательств и, конечно, чтобы сам он продолжал пылать сегодня, завтра и всегда». Как отмечают в ОНФ, газовики «готовы поставлять бесплатно только Городам-героям и Городам воинской славы. Все остальные, в том числе города трудовой доблести, как Дзержинск, за Вечный огонь должны платить сполна. Все это ставит под угрозу существование Вечного огня, который горит во втором по величине городе региона 56 лет без перерыва».

Отметим, что, по информации администрации Дзержинска, в настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области требование АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к администрации города Дзержинска о возмещении материального ущерба за газ, который подается к мемориалу «Вечный огонь» на Площади Героев, отсутствует.

Напомним, 24 ноября газета «Дзержинское время» сообщила, что АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» потребовало «взыскать с администрации Дзержинска «материальный ущерб» в размере почти 6 миллионов рублей за газ, который Вечный огонь на площади Героев сжег со времени своего открытия в 1965 году. Также «национальное достояние» требует через Арбитражный суд Нижегородской области от местной администрации заключить договор на поставку газа для нужд мемориала».

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