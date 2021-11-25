Москва, , 20:25 — REGNUM Русский мир — уникальный самодостаточный феномен, и народ Украины мог бы занять в нём достойное место. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Русская цивилизация — это духовный, культурный, политический опыт — на огромном пространстве протяженностью почти в десять тысяч километров и на временном протяжении больше десяти веков», — заявил писатель.

Сергей Сидоренко «Это уникальный опыт взаимодействия с другими мирами. Одной стороной Русский мир соприкасался с Западом — с Польшей, Германией, Францией; другой — с мусульманским Югом; третьей — с Дальним Востоком — с Японией и Китаем… Со всеми этими мирами мы не только воевали, но и торговали, взаимодействовали с ними культурно, взаимно обогащаясь, — приобретая тем самым бесценный опыт».

«Поэтому Русский мир — если будет опираться на свои цивилизационные ценности и свой опыт — самодостаточен. В его дальнейшем развитии мог бы занять достойное место и живущий на Украине народ, продолжая славные дела своих предков» — заключил Сидоренко.