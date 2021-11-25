Москва, 25 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России в ноябре незначительно снизились, но остались вблизи многолетнего максимума. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,5%, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой населением инфляции в ноябре произошло несмотря на фактическое ускорение роста цен в предыдущем месяце.

В ЦБ считают, что снижению оценок ожидаемой инфляции могло способствовать произошедшее в октябре укрепление рубля. Курс национальной валюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных, уточняет регулятор.