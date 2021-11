Лондон, , 20:56 — REGNUM Писатель Джон Рональд Руэл Толкин не разрешил британской группе The Beatles экранизировать его роман-эпопею «Властелин колец». Об этом 25 ноября пишет BBC, ссылаясь на слова режиссёра Питера Джексона.

The Beatles Thebeatles.com

Джексон утверждает, что в 1968 году участники The Beatles находились в Индии — в этот момент Денис О'Делл, продюсер фильмов о музыкантах, решил экранизировать роман Толкина. Он отправил копии книг коллективу и предложил снять «Властелина колец».

Участники The Beatles «пришли в восторг от книги» и дали своё согласие. Однако Толкину «не нравилась идея о поп-группе, занимавшейся его историей», поэтому коллектив не смог добиться передачи прав на экранизацию романа вплоть до своего распада.

Добавим, что Питер Джексон узнал о намерениях The Beatles снять фильм по роману Толкина во время подготовки к созданию картины о «легендарной четвёрке». Джексон стал режиссёром документального кино The Beatles: Get Back, премьера которого состоится в конце ноября 2021 года.

