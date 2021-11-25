Вашингтон, 25 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Сборник приключенческих игр Uncharted: Legacy of Thieves Collection получил возрастной рейтинг от агентства ESRB. Об этом 25 ноября пишет «Игромания».

Цитата из к/ф «UNCHARTED». реж Шон Леви. 2018. США Натан Филлион в роли Натана Дрейка

Отмечается, что сборник должен выйдет не только на консолях PlayStation, но и на PC. Он получил возрастной рейтинг T (Teen).

Напомним, что в сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection войдут обновлённые версии игр Uncharted 4: A Thief's End и самостоятельного дополнения Uncharted: The Lost Legacy.