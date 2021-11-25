Гори, Грузия, , 20:20 — REGNUM Экспертная группа при омбудсмене Грузии сделала уже третье по счёту заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, сообщает 25 ноября грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По результатам мониторинга, состояние пациента стабильное, он по-прежнему жалуется на общую слабость, нарушение равновесия. Экспертная группа утверждает, что жизненные параметры третьего президента находятся в пределах нормы. Компьютерная и магнитно-резонансная томографии не выявили каких-либо аномалий. Энцефалопатия на данном этапе не прогрессирует. После перевода Саакашвили в госпиталь, начала приёма пищи и интенсивных внутримышечных вливаний судорожная активность прекратилась и состояние пациента клинически стабилизировалось, сообщают эксперты. Саакашвили также было рекомендовано принимать поливитамины и прибегнуть к курсу психотерапии.

Напомним, что 20 ноября Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил в тюрьме.