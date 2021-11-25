Москва, 25 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Нынешние жители Украины могли бы по праву пользоваться достоянием своих предков, стоявших у истоков Русской цивилизации. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Отказ Украины от Русского мира грозит ей саморазрушением, потому что Украина — сама часть Русского мира», — заявил писатель.

«Это отказ от того, на что население этого края могло бы опереться в нынешнюю непростую эпоху», — отметил собеседник агентства.