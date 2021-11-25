Эксперт: Отказываясь от Русского мира, Украина разрушает себя
Москва, 25 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Нынешние жители Украины могли бы по праву пользоваться достоянием своих предков, стоявших у истоков Русской цивилизации. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
«Отказ Украины от Русского мира грозит ей саморазрушением, потому что Украина — сама часть Русского мира», — заявил писатель.
«Это отказ от того, на что население этого края могло бы опереться в нынешнюю непростую эпоху», — отметил собеседник агентства.
«Предки современных «украинцев» находились в числе создателей русской цивилизации, обогатив ее сокровищницу множеством достойных имен и деяний. И их потомки — нынешние «украинцы» — могли бы по праву пользоваться этим достоянием. И речь, в первую очередь, идет о нематериальном достоянии, которое громадно».