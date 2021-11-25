Пекин, , 19:50 — REGNUM За десять месяцев текущего года в Китае зафиксирован значительный рост общих объемов прибыли предприятий, входящих в государственный сектор экономики. Как сообщает 25 ноября Синьхуа, показатели за этот период составили более 3,8 трлн юаней (около 594 млрд долларов), что почти на 47% в годовом исчислении превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Уточняется, что указанные данные были опубликованы Министерством финансов КНР. Также сообщается, что общие операционные доходы госпредприятий за это время превысили 60 трлн юаней, увеличившись более, чем на 22%.