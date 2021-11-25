Варшава, , 19:48 — REGNUM За 24 ноября с территории Белоруссии предпринято 375 попыток незаконного проникновения нелегальных мигрантов в Польшу. Прорваться удалось 232 нелегалам, все они задержаны. Об этом 25 ноября проинформировала польская пограничная служба.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В другой публикации стражи польской границы проинформировали: «Вчера, 24 ноября, на участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из более 200 человек насильственно пересекла польско-белорусскую границу. В польские службы бросали камни и палки. Белорусские солдаты ослепляли польские службы стробоскопами и лазером».

В опубликованной стражами польской границы видеозаписи видно, как за «спиралью Бруно» выстроилась цепь людей в форменном камуфляже белорусской армии, в балаклавах и с автоматическим оружием наперевес. С их стороны шёл поток от ярких ламп и лазерных лучей.

Польский президент Анджей Дуда в ходе состоявшейся 25 пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: «Сейчас нападения на польскую границу устраивают меньшие группы, по ночам — это десятки, сотни человек».

Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует происходящее. С оценкой ситуации на границе 25 ноября выступил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, который заявил: «Охрана государственной границы осуществляется органами пограничной службы сегодня в усиленном режиме, исходя из этого потока мигрантов и принятия соответствующих мер».

Официально из Минска: Совбез Белоруссии: Граница с ЕС охраняется в усиленном режиме