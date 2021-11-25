Шанхай, Китай, , 19:47 — REGNUM В Китае состоялся первый день торгов на Шанхайской бирже данных. Об этом 25 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что за торговый день были выставлены около двадцати торговых продуктов, которые относятся к восьми категориям. Основные среди них — связь, транспорт, финансовые услуги и др.

Сообщается, что контроль над осуществлением биржевых операций поручен одновременно созданному специальному Шанхайскому комитету экспертов по транзакциям с данными. В состав комитета входит 31 специалист в сфере обработки и безопасности данных, а также финансисты и юристы.

Шанхайская биржа данных — вторая торговая площадка, наряду с Пекинской биржей, которая за последние месяцы открылась в Китае.