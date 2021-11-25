Сыктывкар, 25 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Коми за сутки коронавирус был выявлен у 51 человека, завершившего ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Из них 41 проходит лечение амбулаторно. Это еще раз говорит о том, что привитый человек переносит болезнь легко. Да, в десяти случаях потребовалась госпитализация, но уверяю вас, что эти люди выздоровят», — заявил чиновник.

Он также сообщил, что в республике непривитыми или не переболевшими остаются порядка 30 тысяч взрослых.

«Это та емкость, из которой и возникают заболевшие», — подчеркнул Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 335 носителей коронавируса.