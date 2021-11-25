Лос-Анджелес, США, 25 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Американский актёр Закари Ливай рассказал о своих пробах на роль Звёздного лорда в «Стражах Галактики». Об этом 25 ноября пишет «Мир Фантастики».

Цитата из к/ф «Шазам!». реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США «Шазам!»

Как говорит Ливай, он оказался в тройке претендентов на роль Звёздного лорда, однако он досталась Крису Пратту. Тем не менее это прослушивание в дальнейшем помогло ему получить роль Шазама, так как продюсер одноимённого кинокомикса был хорошим другом Джеймса Ганна — режиссёра «Стражей Галактики».

Напомним, что премьера «Шазама!» состоялась 15 марта 2019 года. Картина получила преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков.