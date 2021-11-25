Челябинск, , 19:38 — REGNUM Бывшего гендиректора Челябинского авиапредприятия могут отправить в колонию на три с половиной года. Такое требование изложил прокурор 25 ноября в Центральном райсуде Челябинска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ему вменяют мошенничество в сфере страхования, которое было совершено с использованием служебного положения. Прокуратура требует отправить гражданина на общий режим.

Приговор могут огласить уже 30 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-директору продлили меру пресечения.