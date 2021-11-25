София, , 19:37 — REGNUM Болгария и ряд соседних с ней стран находятся на пороге сезонной эпидемии гриппа. Об этом 25 ноября со ссылкой на мМинистерство здравоохранения республики сообщило Болгарское радио.

Грипп torange.biz

Как утверждают эксперты министерства, в настоящее время определить новый штамм респираторно-вирусной инфекции, а также прогнозировать развитие заболевания не представляется возможным.

«Единственной возможностью защитить себя и своих близких в этой ситуации является вакцинация, — говорится в заявлении минздрава. — В первую очередь в группе риска оказываются люди старше 65 лет, а также лица, страдающие заболеваниям сердечно-сосудистой системы».

Отмечается, что до конца нынешнего года в Болгарии, Сербии и Румынии гриппом могут заболеть до 250 тысяч человек.

Предполагается, что в ближайшее время власти Болгарии выделят около 200 тысяч левов ($140 тыс.) на проведение соответствующих профилактических мероприятий. Акция станет частью новой масштабной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями в республике.

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