Москва, , 19:35 — REGNUM Десять специалистов в области детской лучевой терапии из шести крупнейших медицинских центров России сформировали рабочую группу для улучшения эффективности лечения детей, страдающих онкозаболеваниями. Об этом на церемонии открытия конгресса «Актуальные проблемы и перспективы развития детской онкологии и гематологии в Российской Федерации — 2021» сообщил Алексей Нечеснюк — председатель группы, заведующий отделением лучевой терапии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Пациенты онкоцентра Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

«Задача нашей рабочей группы — организовать взаимодействие радиотерапевтов и детских онкологов, создать механизмы совместной работы и добиться того, чтобы каждый ребенок по всей стране получал лучшую терапию», — сообщил Нечеснюк.

Он отметил, что основной целью группы станет улучшение результатов терапии детей, страдающих онкозаболеваниями, путем повышения качества оказания радиотерапевтической помощи, организации взаимодействия лучевых терапевтов и детских онкологов страны, разработки единых стандартов лечения. По его словам, необходимость создания такой рабочей группы назрела давно. В детской радиотерапии сложилось множество острых, в том числе и организационных, проблем, требующих немедленного решения.