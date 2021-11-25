Кабул, , 19:33 — REGNUM По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, новостные источники сообщили, что на перекрестке «KarteParwan» в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв.

Некоторые источники сообщают, что целью взрыва были две машины полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дал никаких комментариев.

Подробности о характере взрыва и возможных жертвах пока не сообщаются.

Два дня назад автомобиль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван магнитной бомбой возле «Базара моджахедов» во втором районе Кабула, в результате чего два члена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Никто пока взял на себя ответственность за взрыв, но ответственность за предыдущие взрывы в Кабуле взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).