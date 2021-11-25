Тбилиси, , 20:03 — REGNUM В вынесении штрафа грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари архи» был обвинён президент России Владимир Путин, сообщается 25 ноября на сайте телеканала.

Владимир Путин Kremlin.ru

«То, что произошло сегодня, — это полная катастрофа. Считайте, что Путин официально находится в нашей стране. В нашей стране проводится политика Путина. Прямо осуществляются планы России!», — так оценила сегодняшнее заседание комиссии по регулированию вещания юрист телеканала Тамта Мурадашвили, на котором «Мтавари Архи» был оштрафован на 112 000 лари ($ 36 000).

Мурадашвили обвинила комиссию в намерении «убить свободу слова» либо непосредственно своими руками, либо наложив на телеканал финансовые санкции.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, национальная комиссия по регулированию вещания оштрафовала «Мтавари архи» за показ в телеэфире видеоклиппа, в котором высокопоставленные грузинские политики и чиновники, включая главу государства и главу правительства, были названы убийцами Михаила Саакашвили, а из их фотографий был составлен большой портрет Владимира Путина.