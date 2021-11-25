Тбилиси, 25 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В вынесении штрафа грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари архи» был обвинён президент России Владимир Путин, сообщается 25 ноября на сайте телеканала.

Kremlin.ru Владимир Путин

«То, что произошло сегодня, — это полная катастрофа. Считайте, что Путин официально находится в нашей стране. В нашей стране проводится политика Путина. Прямо осуществляются планы России!» — так оценила сегодняшнее заседание комиссии по регулированию вещания, на котором «Мтавари Архи» был оштрафован на 112 000 лари ($36 000), юрист телеканала Тамта Мурадашвили.

Мурадашвили обвинила комиссию в намерении «убить свободу слова» либо непосредственно своими руками, либо наложив на телеканал финансовые санкции.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, национальная комиссия по регулированию вещания оштрафовала «Мтавари архи» за показ в телеэфире видеоклипа, в котором высокопоставленные грузинские политики и чиновники, включая главу государства и главу правительства, были названы убийцами Михаила Саакашвили, а из их фотографий был составлен большой портрет Владимира Путина.