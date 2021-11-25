Вашингтон, 25 ноября 2021, 19:32 — REGNUM Извинения принёс главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон за свою шутку про Китай, пишет The Wall Street Journal.
Комментируя своё прежнее высказывание о том, что JPMorgan Chase & Co продержится в Китае дольше, чем Компартия, Даймон заявил:
Напомним, на мероприятии Boston College Chief Executives 23 ноября Даймон сказал:
Добавим, что сегодня, 25 ноября, Reuters распространило комментарий китайского МИД, который оценил «раскаяние» Даймона и теперь надеется, что больше в США не будут пытаться «хайповать» на теме Китая.
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