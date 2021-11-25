Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Извинения принёс главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон за свою шутку про Китай, пишет The Wall Street Journal.

Джон Уотерхаус. Раскаяние императора Нерона. 1878

Комментируя своё прежнее высказывание о том, что JPMorgan Chase & Co продержится в Китае дольше, чем Компартия, Даймон заявил:

«Я сожалею о моих недавних комментариях, поскольку у меня нет права шутить или принижать какие бы то ни было группы людей, будь это страна, её власти или часть общества или культуры».

Напомним, на мероприятии Boston College Chief Executives 23 ноября Даймон сказал:

«Я тут недавно пошутил, что китайская Компартия отмечает 100-летие, и JPMorgan тоже (в Китае — прим. ИА REGNUM). Я готов сделать ставку, что мы продержимся [в Китае] дольше».

Добавим, что сегодня, 25 ноября, Reuters распространило комментарий китайского МИД, который оценил «раскаяние» Даймона и теперь надеется, что больше в США не будут пытаться «хайповать» на теме Китая.

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