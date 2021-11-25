Исламабад, , 19:30 — REGNUM В Пакистане успешно проведены испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса «земля — земля», сообщает 25 ноября управление по общественным связям пакистанского военного ведомства (ISPR).

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«Испытательный запуск был произведен с целью проверки некоторых конструктивных и технических параметров данной системы вооружения», — указано в пресс-релизе ISPR.

Детали испытательного запуска не раскрываются.

Справка ИА REGNUM: баллистическая ракета Shaheen-1A способна поражать цели на расстоянии до 900 км и может нести как ядерный боезаряд, так и обычную боевую часть.

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