Исламабад, 25 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Пакистане успешно проведены испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса «земля — земля», сообщает 25 ноября управление по общественным связям пакистанского военного ведомства (ISPR).

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«Испытательный запуск был произведен с целью проверки некоторых конструктивных и технических параметров данной системы вооружения», — указано в пресс-релизе ISPR.

Детали испытательного запуска не раскрываются.

Справка ИА REGNUM: баллистическая ракета Shaheen-1A способна поражать цели на расстоянии до 900 км и может нести как ядерный боезаряд, так и обычную боевую часть.