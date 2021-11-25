Москва, 25 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Молдавия стремится ещё улучшить для себя условия поставок газа российской корпорацией Газпром. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

«Желание пересмотреть контракт связано со стремлением получить еще более выгодные условия. Тем более, что многие рассчитывают на существенное снижение цен на газ на мировых рынках», — пояснил Белогорьев.

«Так полагать есть все основания, но не думаю, что Газпром согласится», — отметил политолог.

«Газпром очень неохотно идёт на пересмотр контрактов, тем более, на отмену действующего пятилетнего контракта» — заключил эксперт.

Напомним, что глава компании «Молдовагаз» Андрей Чебан ранее заявил о том, что компания планирует обсудить с руководством Газпрома заключение нового пятилетнего контракта в 2022 году.